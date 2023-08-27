Сергеев — о разгромной победе над «Уралом»: «Моментами нам было тяжело»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о победе над «Уралом» (4:0) в шестом туре РПЛ.

«Текущая игровая форма «Урала»? Не удивила. На данный момент «Урал» заслуживает такое место. Это хорошая команда, они не зря идут высоко. Где-то, моментами, нам было с ними тяжело, но мы все равно справились с этим», — цитирует Сергеева «Спорт День за Днем».

В следующем туре «Зенит» 3 сентября на выезде сыграет с ЦСКА. «Урал» днем ранее дома встретится с «Ахматом».