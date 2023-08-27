Александр Медведев рассказал о планах дебютировать в медиафутболе: «Готов бороться за место в основе»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил о планах сыграть за медийную команду «Чисто Питер».

«Сегодня не смогу сыграть, потому что у нас презентация команды СКА. Сыграть за «Чисто Питер» в будущем? Если буду проходить в состав, то намерен. Я готов бороться за место в основе», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее Александр Медведев попал в заявку медиафутбольной команды «Чисто Питер»: позиция 68-летнего председателя правления «Зенита» — нападающий.