«Серьезно?» Гол «Спартака» опять проверял ВАР
20:25
«Спартак» в официальном Twitter выразил недоумение по поводу судейских решений в матче 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Сочи». Красно-белые открыли счет на 8-й минуте. Первый мяч в сезоне забил Александр Соболев, однако арбитр встречи Василий Казарцев решил проконсультироваться с ВАР, которым работает Алексей Еськов.
«Серьезно?» — прокомментировала решение запросить видеоповтор пресс-служба красно-белых.
Гол, тем не менее, был засчитан, а через две минуты Джордан Ларссон увеличил преимущество команды.
Серьёзно?#СпартакСочи pic.twitter.com/Nt2AAm0Dcy— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 9, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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