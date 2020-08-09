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«Серьезно?» Гол «Спартака» опять проверял ВАР

20:25
Видеоповтор на матче «Спартак» — «Сочи». Фото Twitter «Спартака»
Видеоповтор на матче «Спартак» — «Сочи». Фото Twitter «Спартака»
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«Спартак» в официальном Twitter выразил недоумение по поводу судейских решений в матче 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Сочи». Красно-белые открыли счет на 8-й минуте. Первый мяч в сезоне забил Александр Соболев, однако арбитр встречи Василий Казарцев решил проконсультироваться с ВАР, которым работает Алексей Еськов.

«Серьезно?» — прокомментировала решение запросить видеоповтор пресс-служба красно-белых.

Гол, тем не менее, был засчитан, а через две минуты Джордан Ларссон увеличил преимущество команды.

Трансляция матча «Спартак» — «Сочи»

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