«Серьезно?» Гол «Спартака» опять проверял ВАР

«Спартак» в официальном Twitter выразил недоумение по поводу судейских решений в матче 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Сочи». Красно-белые открыли счет на 8-й минуте. Первый мяч в сезоне забил Александр Соболев, однако арбитр встречи Василий Казарцев решил проконсультироваться с ВАР, которым работает Алексей Еськов.

«Серьезно?» — прокомментировала решение запросить видеоповтор пресс-служба красно-белых.

Гол, тем не менее, был засчитан, а через две минуты Джордан Ларссон увеличил преимущество команды.

Трансляция матча «Спартак» — «Сочи»