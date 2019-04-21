Сердар Азмун: "Первый раз вижу такую игру вратаря"

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун после матча 24-го тура чемпионата России против "Краснодара" (3:2) отметил, что 20-летний вратарь "быков" Матвей Сафонов провел хорошую игру.

- Очень сложная игра, но главное, что мы действовали с большим желанием. Победа - это самое главное. Сложная она была или нет - уже не так важно, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Азмуна.



- В первые десять минут "Зенит" и вы в частности могли забить голов пять. Было ли ощущение, что если не забьете, то пропустите в соответствии с давней футбольной мудростью?

- Нет. Мы старались, но Сафонов вытаскивал сложные мячи. Если честно, то первый раз вижу такую игру вратаря.



- Как удалось пойти и забить третий после пропущенного мяча?

- У нас опытные игроки, а в футболе что-то поменяться может каждую секунду. Счет был 2:2, мы не проигрывали и продолжали биться до конца. В итоге - сумели добиться нужного результата.