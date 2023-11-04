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Сегодня, 10:37

Сенников не видит смысла «Локомотиву» покупать Конате

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал возможный переход нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате в стан красно-зеленых.

«Конате — хороший нападающий, который уже себя зарекомендовал. «Локомотив» играет по схеме с таким форвардом. Понятно, что Дзюба не может играть вечно, то Конате на его место хорошо подходит. Он подходит по типажу, только еще может убежать с центра поля, в плане скорости он превосходит Дзюбу. Если Артем на своем уровне поиграет еще год, то дальше будет все тяжелее и тяжелее. Поэтому «Локомотиву» приходится искать нападающего. У «Локомотива» не критическая ситуация, чтобы сейчас покупать Конате. Грамотно сейчас будет дождаться окончания его контракта. Но также кто-то из других клубов может опередить. Но я не вижу смысла «Локомотиву» тратить финансы на него», — приводит слова Сенникова Legalbet.

Конате выступает за «Ахмат» с 2021 года. В текущем сезоне 25 летний игрок сборной Буркина-Фасо провел 18 матчей и забил 6 голов.

Ранее агент Конате Дмитрий Селюк рассказал, что футболист не будет продлевать контракт с грозненским клубом.

Источник: https://legalbet.ru/news/sennikov-ne-vizhu-smisla-lokomotivu-tratit-finansi-na/
Дмитрий Сенников
Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
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28 тур
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30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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