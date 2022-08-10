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Сенатор от Крыма призвала РФС принять крымские клубы в состав организации

Карен Саркисян
Корреспондент
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Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди считает, что Российский футбольный союз (РФС) должен принять крымские клубы в свой состав.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в соревнованиях.

«Я твердо уверена, что спорт должен быть вне политики, — приводит слова Ковитиди ТАСС. — Мы, крымчане, любим футбол, у нас уникальные климатические условия, которые позволяют заниматься спортом, и футболом в частности, круглый год. Футбол — традиционно любимый вид для крымчан, и после воссоединения с Россией люди здесь ожидали, что команды будут включены в РФС».

Сенатор считает, что ориентироваться на европейское сообщество не стоит.

«Мы терпели и понимали, что включение наших клубов может болезненно отразиться на РФС, но крымские футбольные команды должны быть включены в РФС. Мы уже не можем равняться на ФИФА и УЕФА, которые выдали российскому футболу «черную метку». Они нас нигде не видят, ни в каких своих соревнованиях. Считаю, что РФС должен включить крымские клубы», — сказала она.

Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. Организация проводит чемпионат премьер-лиги, в котором принимают участие восемь клубов.

Источник: https://tass.ru/sport/15436851
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
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