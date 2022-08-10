Сенатор от Крыма призвала РФС принять крымские клубы в состав организации

Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди считает, что Российский футбольный союз (РФС) должен принять крымские клубы в свой состав.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в соревнованиях.

«Я твердо уверена, что спорт должен быть вне политики, — приводит слова Ковитиди ТАСС. — Мы, крымчане, любим футбол, у нас уникальные климатические условия, которые позволяют заниматься спортом, и футболом в частности, круглый год. Футбол — традиционно любимый вид для крымчан, и после воссоединения с Россией люди здесь ожидали, что команды будут включены в РФС».

Сенатор считает, что ориентироваться на европейское сообщество не стоит.

«Мы терпели и понимали, что включение наших клубов может болезненно отразиться на РФС, но крымские футбольные команды должны быть включены в РФС. Мы уже не можем равняться на ФИФА и УЕФА, которые выдали российскому футболу «черную метку». Они нас нигде не видят, ни в каких своих соревнованиях. Считаю, что РФС должен включить крымские клубы», — сказала она.

Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. Организация проводит чемпионат премьер-лиги, в котором принимают участие восемь клубов.