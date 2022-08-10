Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:42

Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» сыграет в матче с ЦСКА

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто сыграет в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

— Кто сыграет с ЦСКА?

— У нас есть игроки, которые могут закрыть несколько позиций. Мы можем перестраиваться по ходу матчей, всегда есть запасной вариант для обороны и атаки. Есть еще время, мы подумаем. Кадровые проблемы имеются. Жаль, что потеряли Клаудиньо. Появилась возможность другим игрокам проявить себя.

— В воротах будет Кержаков или Иван?

— Пока не определились. Время еще есть, будут тренировки. Будем смотреть за их состоянием и ближе к матчу решим.

— У вас выходит по восемь легионеров в основе — это максимум. Не создает ли вам проблемы лимит? Было бы проще, если бы его совсем отменили?

— Было бы гораздо проще. Но правила есть правила, мы отталкиваемся от них, а не от того, что нам хотелось бы. Пока никаких проблем нет.

Встреча «Зенита» с ЦСКА состоится в субботу, 13 августа. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

После 4 туров РПЛ сине-бело-голубые набрали 8 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. Красно-синие с 10 баллами располагаются на первой позиции.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
2
4
Читайте также
Что ждет «Спартак» и что происходит в клубе сейчас: новые инсайды «СЭ»
«Ференцварош» Черчесова развалился, Головин снова упустил шанс сыграть в ЛЧ. Обзор 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
В «Химках» уверены, что Писарев сможет совмещать работу в клубе и сборной России
В «Химках» заявили, что история Юрана с «Ростовом» и договорными матчами не имеет под собой оснований
Вяльбе отреагировала на информацию о приглашении в совет директоров «Спартака»
Сутормин: «Не так важно, как будет играть ЦСКА. Важно, как будет играть «Зенит»
Сенатор от Крыма призвала РФС принять крымские клубы в состав организации
Гаджиев назвал потерю Мозеса на полгода ударом для «Спартака»
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи
В «Химках» уверены, что Писарев сможет совмещать работу в клубе и сборной России
В «Химках» заявили, что история Юрана с «Ростовом» и договорными матчами не имеет под собой оснований
Павел Кукуян назначен главным арбитром матча «Зенит» — ЦСКА
Сутормин: «Не так важно, как будет играть ЦСКА. Важно, как будет играть «Зенит»
Семак допустил, что Сергеев и Кассьерра могут выйти в стартовом составе на матч с ЦСКА
Сенатор от Крыма призвала РФС принять крымские клубы в состав организации
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сенатор от Крыма призвала РФС принять крымские клубы в состав организации

Семак допустил, что Сергеев и Кассьерра могут выйти в стартовом составе на матч с ЦСКА
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости