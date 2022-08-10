Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» сыграет в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто сыграет в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

— Кто сыграет с ЦСКА?

— У нас есть игроки, которые могут закрыть несколько позиций. Мы можем перестраиваться по ходу матчей, всегда есть запасной вариант для обороны и атаки. Есть еще время, мы подумаем. Кадровые проблемы имеются. Жаль, что потеряли Клаудиньо. Появилась возможность другим игрокам проявить себя.

— В воротах будет Кержаков или Иван?

— Пока не определились. Время еще есть, будут тренировки. Будем смотреть за их состоянием и ближе к матчу решим.

— У вас выходит по восемь легионеров в основе — это максимум. Не создает ли вам проблемы лимит? Было бы проще, если бы его совсем отменили?

— Было бы гораздо проще. Но правила есть правила, мы отталкиваемся от них, а не от того, что нам хотелось бы. Пока никаких проблем нет.

Встреча «Зенита» с ЦСКА состоится в субботу, 13 августа. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

После 4 туров РПЛ сине-бело-голубые набрали 8 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. Красно-синие с 10 баллами располагаются на первой позиции.