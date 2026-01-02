«Рубин» выразил соболезнования в связи со смертью Мухамадиева

«Рубин» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего спортивного директора команды Мухсина Мухамадиева.

Мухамадиев ушел из жизни 1 января. Ему было 59 лет.

«Не стало Мухсина Мухамадиева... После продолжительной болезни в возрасте 59 лет ушёл из жизни Мухсин Муслимович Мухамадиев — бывший спортивный директор «Рубина», а также бывший футболист таких клубов, как «Спартак» и «Локомотив».

В казанском клубе Мухамадиев работал с 2008 по 2012 год в должности спортивного директора, когда «Рубин» дважды выигрывал чемпионат России, стал обладателем Кубка России и Суперкубка.

Футбольный клуб «Рубин» выражает глубокие соболезнования родным и близким Мухсина Муслимовича. Светлая память», — говорится в сообщении.

«Рубин» при Мухамадиеве выиграл чемпионат России в 2008 и 2009 годах, Кубок — в 2012 году, а Суперкубок — в 2010 году.