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Семшов — о Соболеве в «Зените»: «Любой болельщик должен принимать игрока, который пришел в клуб»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов поделился впечатлениями от перехода форварда «Спартака» Александра Соболева в петербургский клуб.

«В данной ситуации от этого трансфера больше выиграет Соболев, потому что «Зенит» начал чемпионат удачно, а «Спартак» хорошо начал играть как раз после отстранения Соболева. Я думаю, что любой бы тренер в «Спартаке» на такой удачной ноте ничего не хотел бы менять. Так что трансфер в пользу Соболева. Покажет только время, поможет ли он «Зениту», пока он наберет форму, адаптируется в клуб.

Я бы не сказал, что трансфер как-то омрачают разные обсуждения и так далее, иногда переходы не так легко делаются, всех подноготных мы не знаем. Ведь трансфер больше обсуждался из-за того, что Соболева отстранил от тренировок со «Спартаком» после матча с «Оренбургом», если бы он играл, такого не было бы. Нужно понимать взаимоотношение болельщиков «Зенита» во время игры Соболева за «Спартак», но я думаю, что любой болельщик должен принимать игрока, который пришел в клуб и будет защищать цвета. Но есть сотрудники, которые взаимодействуют с болельщиками, проходят встречи, где игроки объясняются с болельщиками. Поэтому я не думаю, что какие-то проблемы возникнут", — приводит слова Семшова ТАСС.

В пятницу, 30 августа, «Зенит» объявил о переходе Соболева. Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Ориентировочная сумма перехода — 10 миллионов евро.

Источник: ТАСС
Александр Соболев
Игорь Семшов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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