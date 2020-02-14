Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов высказался об Александре Кокорине и Павле Мамаеве. Он считает, что они квалифицированные футболисты, которые не разучились играть.

Напомним, 17 сентября Мамаев и Кокорин вышли на свободу после отбывания тюремного срока за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

— Что при этом думаете о ситуации в «Зените» с Кокориным, который со скандалом доехал до «Сочи»?

— Ее лучше знали руководители клуба. Могу сказать точно: Кокорин в любой команде принесет пользу не только ей, но и всему российскому чемпионату. Играть он умеет, все качества у него есть. Мы были с ним в одном клубе, это достаточно сильный и квалифицированный футболист. Не думаю, что за время вне игры он что-то растерял.

— Кто-то ждал, что «Арсенал» может выступить, как в ситуации с Дзюбой, и арендовать форварда.

— Про Кокорина много чего писали. Да, он не помешал бы ни одной команде. Тем более в нашей его многие знают. Но решение знали только Александр и «Зенит».

— Как говорите, в «Арсенале» у Кокорина много друзей. Не пересекались, пока он был на турецких сборах «Зенита-2»?

— Нет. Я общался с ним после всей той ситуации, но не более того.

— Кокорин и Мамаев вернулись — и многие говорят, что они выглядят так, будто не пропустили год. Это не укор другим игрокам РПЛ?

— Они квалифицированные футболисты, которые за такой срок не разучатся играть. А желание, которое у них сейчас есть, просто огромное. Думаю, желание и мастерство, этот футбольный голод им только в плюс. (Артем Агапов)

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