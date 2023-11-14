Семшов назвал футболистов, которые ярко проявили себя в первом круге РПЛ

Экс-полузащитник сборной России, а ныне главный тренер песчанокопской «Чайки» Игорь Семшов назвал футболистов, которые были заметны в первом круге РПЛ.

«Футболист, который ярко себя проявил в первом круге — это Салтыков. Бросилось в глаза, как он ярко играл за «Акрон» еще в Первой лиге. Он боевитый парень, который хочет расти, обостряет, не боится играть в футбол, независимо от того, против кого он выходит на поле. О Никите не говорили, а он неплохо влился в «Крылья Советов» и стал стержневым футболистом. Салтыков не просто подыгрывает, а берет лидерство на себя. Файзуллаев еще себя хорошо проявил в ЦСКА, Вахания из «Ростова», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

19-летний Салтыков выступает за «Крылья Советов» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за самарский клуб 18 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.