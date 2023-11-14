Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:51

Семшов назвал футболистов, которые ярко проявили себя в первом круге РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-полузащитник сборной России, а ныне главный тренер песчанокопской «Чайки» Игорь Семшов назвал футболистов, которые были заметны в первом круге РПЛ.

«Футболист, который ярко себя проявил в первом круге — это Салтыков. Бросилось в глаза, как он ярко играл за «Акрон» еще в Первой лиге. Он боевитый парень, который хочет расти, обостряет, не боится играть в футбол, независимо от того, против кого он выходит на поле. О Никите не говорили, а он неплохо влился в «Крылья Советов» и стал стержневым футболистом. Салтыков не просто подыгрывает, а берет лидерство на себя. Файзуллаев еще себя хорошо проявил в ЦСКА, Вахания из «Ростова», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

19-летний Салтыков выступает за «Крылья Советов» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за самарский клуб 18 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-futbolisty-kotory-e-yarko-sebya-proyavili-v-pervom-kruge-salty-kov-fajzullaev-i-vahaniya/
Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Никита Салтыков
1
Читайте также
Сборная Канады выиграла Кубок Билли Джин Кинг
Василий Березуцкий посоветовал российским футболистам уезжать в Европу
Путин подписал закон, уточняющий ряд положений о выборах президента РФ
Эксперт назвал причину отказа Пашиняна от участия в саммите ОДКБ
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Тормены назвал футболиста одним из лучших защитников в РПЛ

ЦСКА стал номинантом на премию УЕФА в области массового футбола
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости