Семин: «Малком и Промес сейчас — два сильнейших игрока РПЛ, они делают наш чемпионат привлекательнее»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре нападающих Квинси Промеса («Спартак») и Малкома («Зенит»).

«Малком и Промес — два сильнейших игрока РПЛ. Не готов сказать, кто из них провал сезон ярче. Оба принесли очень много пользы своим командам и всей лиге. Их игра делает чемпионат привлекательнее для болельщиков», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

Малком лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата России-2022/23 с 23 голами, Промес идет на второй строчке с 18 мячами.