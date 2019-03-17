Семин считает, что календарь помешал "Краснодару" пройти "Валенсию"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Краснодаром" (1:0) в матче 20-го тура чемпионата России сказал, что понимает ситуацию, в которую попал его соперник. "Быки" с 7 по 17 марта провели четыре игры в премьер-лиге и Лиге Европы.

– В том году у нас календарь был тяжелее. 4 матча за 10 дней – ненормально ни для нас, ни для "Краснодара", – сказал Семин. – Если бы не такой график, то, думаю, "Краснодар" прошел бы дальше в Лиге Европы. (Андрей Михайлов)

"Краснодар" уступил "Валенсии" в двухматчевом противостоянии 1/8 финала Лиги Европы (общий счет - 3:2) и прекратил борьбу за трофей турнира.

Чемпионат России, премьер-лига: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание игр по турам и датам

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