Семин считает, что Антон Миранчук усилит любой клуб РПЛ
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о полузащитнике Антоне Миранчуке.
«Антон Миранчук усилит любой клуб РПЛ. Таких игроков у нас единицы. Странно, что он до сих пор находится без клуба», — приводит слова Семина «РБ Спорт».
Антон Миранчук выступал за московский клуб с 2013 года. Контракт 28-летнего хавбека с железнодорожниками действовал до лета 2024 года и не был продлен. Таким образом, полузащитник покинул московский «Локомотив» в статусе свободного агента после 11 лет в клубе.
Источник: РБ Спорт
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|
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|9.08
|18:30
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|1 : 0
|9.08
|20:45
|
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|15:00
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|
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|
Оренбург – Акрон
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Краснодар – ЦСКА
|2 : 1
|11.08
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Манфред Угальде
Спартак
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|
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Зенит
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Бителло
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|Ж
|
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Евгений Марков
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|1
|0
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Даниил Фомин
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|
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Сергей Брызгалов
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|0
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