Семин: «Если Бителло не хочет возвращаться в команду, то нет смысла его держать»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» высказался об отсутствии полузащитника «Динамо» Бителло на тренировочных сборах команды.

«Динамо» разберется в этой ситуации. У них хорошие контакты с латиноамериканским рынком. Если Бителло не хочет возвращаться в команду, то нет смысла его держать. Не думаю, что бразилец — это чересчур большая фигура. Он хороший, перспективный игрок, но не более того», — сказал Семин «СЭ».

Ранее издание Globo сообщило, что «Динамо» собирается подать иск на Бителло за то, что бразилец не приехал в расположение клуба. Издание пишет, что у игрока в контракте прописан штраф в размере 25 миллионов евро в случае одностороннего расторжения договора. Хавбеку грозит дисквалификация на шесть месяцев.