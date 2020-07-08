Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин посетил матч 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

Об этом во время эфире сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

Семин возглявлял «Локомотив» до 31 мая 2020 года и покинул клуб после того, как было принято решение не продлевать с ним контракт. Вместо него клуб возглавил Марко Николич.