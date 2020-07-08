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Семин присутствует на матче «Спартак» — «Локомотив»

8 июля 2020, 20:47
Юрий Семин на матче &quot;Спартак&quot; - &quot;Локомотив&quot;. Фото Скриншот трансляции "Матч ТВ"
Юрий Семин на матче &quot;Спартак&quot; - &quot;Локомотив&quot;. Фото Скриншот трансляции "Матч ТВ"
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин посетил матч 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

Об этом во время эфире сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

Семин возглявлял «Локомотив» до 31 мая 2020 года и покинул клуб после того, как было принято решение не продлевать с ним контракт. Вместо него клуб возглавил Марко Николич.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи




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