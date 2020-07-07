Семин ответил Кикнадзе, обвинившему тренера в большом количестве травм в «Локомотиве»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на высказывание генерального директора московской команды Василия Кикнадзе, который ранее допустил, что большое количество травм у игроков прошлой осенью могло быть связано с нагрузками.

— Кикнадзе всегда получал график тренировок. Но неправильно гендиректору рассказывать и расшифровывать каждую тренировку, каждое упражнение. Вы либо доверяете тренеру, либо нет. Если не доверяете, то уберите его. Наверное, поэтому меня и убрали. Я работал с Суркисом, он бы никогда такого не попросил. Никогда не было давления.

Да, у нас было 11 травм. Вот берем: Живоглядов — потертости. Смолов, Жемалетдинов, Алексей (Миранчук) — мышечные травмы. Тут согласен. Баринов — грыжа была, может операцию делать придется. Игнатьев — голеностоп. Джорджевич — перелом был. Фарфан — перелом был. Антон (Миранчук) — перелом был. Эдер пропустил тренировки из-за голеностопа. Вот рассказал все травмы, кто в этот период пропускал. А почему травмы произошли? Чтобы было меньше травм, нужна подготовка перед сезоном. А когда человек говорит, что 11 травм, неправильная подготовка, пусть возьмет график и посмотрит, когда игроки все собрались. У одного не подписан контракт, другие уходят — не уходят, третьи приехали — не приехали, — сказал Семин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер».

14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года. Контракт с 73-летним Семиным истек 31 мая.