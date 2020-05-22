Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью Владимиру Стогниенко для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» заявил, что большое количество травм у футболистов красно-зеленых минувшей осенью могло быть связано с нагрузками тренерского штаба.

— Я не готов оценивать тренерскую составляющую работы Юрия Павловича, — сказал Кикнадзе. — Одобрительно или неодобрительно... Есть результат. Давайте вспомним, где мы были в концовке осенней сессии. Там было много вопросов. Там был внутренний кризис, связанный с тем, что 11 игроков получили мышечные травмы — так называемые бесконтактные. А некоторые из них — неоднократно. Это свидетельство нагрузок. И тренеры это признают. У нас была целая программа разработана, как избежать в дальнейшем такой ситуации. Я считаю, что это вопросы к главному тренеру.

То второе место, которое на сегодня занимает «Локо», никаких гарантий не дает ни Юрию Семину, ни Марко Николичу. Это то место, которое мы занимаем по состоянию на сегодня с учетом сыгранных 22 туров. Если будет зафиксировано РФС и РПЛ, что мы в этот момент заканчиваем, то задача выполнена. Если — что не заканчиваем, то задача остается. Мы будем биться за то, чтобы играть в Лиге чемпионов. Для нас принципиально важно играть в Лиге чемпионов.