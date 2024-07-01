Семин — об уходе Миранчука: «Это потеря. Антон верой и правдой служил «Локомотиву»
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход полузащитника Антона Миранчука из «Локомотива».
«Для меня это потеря. Человек верой и правдой служил «Локомотиву», приносил титулы. Он был ведущим игроком. Есть ситуации, когда нужны новые вызовы, эмоции, тренеры. Футболисту это идет на пользу. Антон еще молодой, у него вся футбольная жизнь впереди. Ему нужно найти новые ресурсы для того, чтобы быть конкурентноспособным в другой команде или чемпионате. Поэтому для него ничего страшного нет. «Локомотив», скорее всего, все взвесил», — сказал Семин «СЭ».
«Локомотив» объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука в связи с истечением срока действия контракта. 28-летний футболист попал в академию железнодорожников в 2011 году. Через год он дебютировал в молодежном первенстве. В конце 2013-го Антон впервые сыграл за основной состав.
В сезоне-2023/24 РПЛ Миранчук 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. «Локомотив» занял 4-е место в чемпионате России, набрав 53 очка.
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