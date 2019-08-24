Семин назвал закономерным результат матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 7-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1) отметил, что ничья — закономерный результат игры.

— О чем общались с Галицким?

— Мы обсуждали футбол. Обсуждали его замечательный стадион, инфраструктуру. Этим только надо восхищаться. Ну и поговорили о футболе.

— Как оцениваете результат игры?

— Очко — это движение вперед, тем более, на выезде. Тем более, с «Краснодаром», который, я уже говорил об этом, был очень мотивирован после поражения (от «Олимпиакоса в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов). Был полный стадион. Нормальный результат, исходя из нашей ситуации. Игнатьев травмирован, Алексей (Миранчук) не мог играть. Рыбус травмирован. Поэтому для нас все нормально сложилось. Преимущество было периодически: то наше, то у «Краснодара». Они хозяева. Наверное, ничья закономерна.

— Почему решили не оставлять на поле двух Миранчуков?

— Посчитал так. Причина? На мой взгляд, у Жемалетдинова сил немного больше оставалось. Менять схему, перейти на четыре защитника было немного опасно. Среагировал так.

— Не тревожило, что «Краснодар» переигрывал «Локомотив» моментами?

— Да, моменты были. Для нас это необычная жара. Были сложности. «Краснодар» — хорошая команда.