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Семин назвал свою главную ошибку

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» признался, что считает уход в «Кайрат» самой большой ошибкой во время карьеры игрока.

— Вы же ушли от Бескова спонтанно — обиделись, когда он вас на четвертьфинал Кубка кубков-1972 с «Црвеной Звездой» не поставил, хотя обещал.

— Это у меня зашкалили эмоции. Неправильные. Я считал, что должен играть с югославами, до этого ни одного матча того розыгрыша не пропустил. Но Константин Иванович в последний момент решил, что под тактический рисунок на тот матч не подхожу. Для меня это была большая обида, я ее выразил.

— В резкой форме?

— Да вы что — кто мог Бескову что-то в резкой форме высказать? Сказал лишь то, что не имею игровой практики и хочу уйти. А он никогда не стал бы держать в команде человека, который показывает неправильную реакцию на свои решения. Поэтому спокойно отпустил меня в «Кайрат» из Алма-Аты. Теперь считаю, что во время игровой карьеры это была моя самая большая ошибка.

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5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
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