Соловьев о смерти вдовы Яшина: «Будем бережно хранить память о женщине, ставшей примером истинной любви и преданности»
Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев высказался о смерти Валентины Яшиной.
«Она была удивительной. Светлой, неравнодушной, искренней, настоящей, самоотверженной. Только такой, какой и могла, наверное, быть первая леди нашего футбола рядом с величайшим вратарем всех времен.
К ней с огромной симпатией и любовью относились абсолютно все — от простых болельщиков до Пеле и Беккенбауэра. Наверное, поэтому многие восприняли печальную новость как личное горе.
Валентина Тимофеевна при жизни встала в один ряд с выдающимися динамовцами всех времен. Что удивительно и показательно — не будучи великой спортсменкой, но при этом абсолютно заслуженно.
Так бывает, когда большая радость и большое горе случаются одновременно. Вчера мы впервые за долгое время вышли в финал Кубка страны, а потом узнали о трагическом событии. Клуб со своей стороны сделает все, что необходимо в данной ситуации. Но главное — это память, которую мы будем бережно хранить о замечательной женщине, ставшей для всех нас примером истинной любви и преданности.
«Динамо» понесло большую утрату. Невосполнимую. Хочу еще раз выразить соболезнования всей семье Яшиных, близким и друзьям Валентины Тимофеевны. Скорбим вместе с вами. И постараемся завершить нынешний сезон результатами, достойными ее памяти", — приводит слова Соловьева сайт «Динамо».
Супруга одного из лучших вратарей в истории мирового футбола скончалась 10 мая на 92-м году жизни. Они были женаты с 1954 года. Лев Иванович умер в 1990 году.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0