Соловьев о смерти вдовы Яшина: «Будем бережно хранить память о женщине, ставшей примером истинной любви и преданности»

Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев высказался о смерти Валентины Яшиной.

«Она была удивительной. Светлой, неравнодушной, искренней, настоящей, самоотверженной. Только такой, какой и могла, наверное, быть первая леди нашего футбола рядом с величайшим вратарем всех времен.

К ней с огромной симпатией и любовью относились абсолютно все — от простых болельщиков до Пеле и Беккенбауэра. Наверное, поэтому многие восприняли печальную новость как личное горе.

Валентина Тимофеевна при жизни встала в один ряд с выдающимися динамовцами всех времен. Что удивительно и показательно — не будучи великой спортсменкой, но при этом абсолютно заслуженно.

Так бывает, когда большая радость и большое горе случаются одновременно. Вчера мы впервые за долгое время вышли в финал Кубка страны, а потом узнали о трагическом событии. Клуб со своей стороны сделает все, что необходимо в данной ситуации. Но главное — это память, которую мы будем бережно хранить о замечательной женщине, ставшей для всех нас примером истинной любви и преданности.

«Динамо» понесло большую утрату. Невосполнимую. Хочу еще раз выразить соболезнования всей семье Яшиных, близким и друзьям Валентины Тимофеевны. Скорбим вместе с вами. И постараемся завершить нынешний сезон результатами, достойными ее памяти", — приводит слова Соловьева сайт «Динамо».

Супруга одного из лучших вратарей в истории мирового футбола скончалась 10 мая на 92-м году жизни. Они были женаты с 1954 года. Лев Иванович умер в 1990 году.