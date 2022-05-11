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Соловьев о смерти вдовы Яшина: «Будем бережно хранить память о женщине, ставшей примером истинной любви и преданности»

Председатель совета директоров «Динамо» Соловьев высказался о смерти Валентины Яшиной
Анна Горшкова
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев высказался о смерти Валентины Яшиной.

«Она была удивительной. Светлой, неравнодушной, искренней, настоящей, самоотверженной. Только такой, какой и могла, наверное, быть первая леди нашего футбола рядом с величайшим вратарем всех времен.

К ней с огромной симпатией и любовью относились абсолютно все — от простых болельщиков до Пеле и Беккенбауэра. Наверное, поэтому многие восприняли печальную новость как личное горе.

Валентина Тимофеевна при жизни встала в один ряд с выдающимися динамовцами всех времен. Что удивительно и показательно — не будучи великой спортсменкой, но при этом абсолютно заслуженно.

Так бывает, когда большая радость и большое горе случаются одновременно. Вчера мы впервые за долгое время вышли в финал Кубка страны, а потом узнали о трагическом событии. Клуб со своей стороны сделает все, что необходимо в данной ситуации. Но главное — это память, которую мы будем бережно хранить о замечательной женщине, ставшей для всех нас примером истинной любви и преданности.

«Динамо» понесло большую утрату. Невосполнимую. Хочу еще раз выразить соболезнования всей семье Яшиных, близким и друзьям Валентины Тимофеевны. Скорбим вместе с вами. И постараемся завершить нынешний сезон результатами, достойными ее памяти", — приводит слова Соловьева сайт «Динамо».

Супруга одного из лучших вратарей в истории мирового футбола скончалась 10 мая на 92-м году жизни. Они были женаты с 1954 года. Лев Иванович умер в 1990 году.

Источник: https://fcdm.ru/news/iurii-solovev-budem-berezno-xranit-pamiat-o-valentine-timofeevne-stavsei-dlia-vsex-primerom-istinnoi-liubvi-i-predannosti
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3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
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8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
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 Химки 28 6 11 11 31-44 29
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 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
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 Урал 28 6 9 13 22-34 27
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 - : -
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