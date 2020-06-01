Семин хотел взять Романа Еременко

Бывший главный тренер «Локо» Юрий Семин в первом интервью после ухода из команды, которое он дал обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, рассказал, что хотел видеть в команде лидера «Ростова» Романа Еременко.

— Я хочу большего влияния не на процесс трансфера. Мне даже неинтересно, как именно того или иного игрока берут. Для меня важно одно — нужен игрок или нет, — утверждает Семин. — Вот необходим был Комличенко — тем более что в тот период еще не продлили Эдер — возьмите его! Не берут.

Далее уезжает Смолов. Я еще раньше говорил, что нам нужен быстрый форвард, а именно Бассогог, который был бы топ-звездой в нашем чемпионате. В какой-то момент его можно было взять за небольшие деньги. Еще при Геркусе его настоятельно рекомендовал наш селекционер Виктор Тищенко. Бассогог тогда был совсем молодым и играл в рядовой команде из Дании («Ольборге». — Прим. И.Р.).

Выдерживать паузу не всегда хорошо. Тогдашний спортивный директор Эрик Штоффельсхаус решил подождать до Кубка Африки. Я был категорически против этого, потому что видел, что там он может выйти на новый уровень и привлечь к себе другой масштаб внимания. В результате его признали лучшим игроком турнира, после этого заинтересовались китайцы, соперничать с которыми по финансам не было никакой возможности.

Тем не менее, когда чемпионат Китая из-за пандемии приостановился, мы снова могли его взять. Но для этого нужно желание уже Кикнадзе и Мещерякова, а не просто отписка, когда в китайский клуб прислали какую-то бумажку с совсем маленькими цифрами, на которую даже никто не ответил. Реально никто этим заниматься не захотел.

Чтобы тренер добился результата, ему надо помогать! Или ситуация с Еременко. «Ростов» при нем стал совершенно другим. Я хотел, чтобы такая фигура была у нас, — но и этого не получилось. Представьте, какая у нас сложилась бы средняя линия к Лиге чемпионов — с Крыховяком, Бариновым, Еременко, Миранчуками...

Полностью первое интервью Юрия Семина после ухода из «Локомотива» — здесь