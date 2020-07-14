Семье умершего футболиста «Локомотива» не выплатили страховку. По очень странной причине

Татьяна Терехова, мать умершего футболиста «Локомотива» Иннокентия Самохвалова, в интервью YouTube-шоу «КраСава» рассказала, что семья не получила страховку за его смерть. Самохвалов умер в 22 года 20 апреля во время пробежки.

— Должны были выплатить страховку из-за летального исхода. В российской премьер-лиге это 800 тысяч рублей. Вам эти деньги не выплатили. По какой причине?

— Нам сказали, что случай не попадает под страховку. К сожалению, страховая компания не может выплатить деньги.

— Он же был в команде, у него договор. Он вышел на пробежку во время пандемии, но у них были графики тренировок.

— Сказали, что это не был тренировочный процесс. Они находились на карантине. Соответственно, это произошло не во время тренировки и не во время игры.

Он мне говорил: «Мы на карантине, но нам выдали индивидуальный график тренировок».

— Никто этим делом не занимается?

— Не проводят даже внутреннего расследования. Никакого дела не ведется, никто не обращался с проверкой. Не ведется расследование. Не знаю, почему.

Клуб предложил выплатить зарплату Кеши, но затем остановились на меньшей сумме. Мы рассчитывали на более существенную помощь. Пусть это будет на их совести. Подумают и вынесут выводы из этого.

Терехова также сообщила, что клуб отказался помочь вдове и двухлетнему сыну Самохвалова с покупкой квартиры, а также не стал платить вдове зарплату игрока, хотя изначально шел разговор о таких условиях.