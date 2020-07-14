Мать умершего футболиста «Локо» рассказала, как Кикнадзе отказался помочь с квартирой вдове и двухлетнему сыну игрока

Мать умершего футболиста «Локомотива» Иннокентия Самохвалова Татьяна Терехова рассказала, что гендиректор клуба Василий Кикнадзе отказался помочь вдове и двухлетнему сыну игрока. Футболист «Казанки» умер 20 апреля в возрасте 22 лет. Ему стало плохо во время пробежки. Оказалось, что у него были проблемы со здорвьем.

— Надо было его уговорить закончить с футболом. Проводить больше обследований, — сказала Татьяна Терехова в эфире YouTube-шоу «КраСава». — Периодически он прислушивался ко мне. Но это его мечта, он с детства в футболе, ему трудно было расставаться со своей мечтой.

— Вы просили Кикнадзе обеспечить жилой площадью кешиного сына и вдову Аню?

— Да, я звонила, просила рассмотреть вопрос о покупке жилплощади. Они квартиру снимают, остались без единственного кормильца.

— Что вам ответил Кикнадзе?

— Он сказал, что на данный момент у клуба такой возможности нет.

— У «Локомотива», у которого 5 миллиардов бюджет, у которого умирает футболист, в том числе по недосмотру врачей?

— Да, такие были слова.

— Кикнадзе говорил, что зарплату Кеши оставят для его супруги, которую возьмут в клуб. Насколько известно, Аню взяли в клуб, но на зарплату 50 тысяч рублей, и из них она платит 45 на аренду квартиры. Это правда?

— Ну да. Сначала действительно был разговор, что Аню возьмут на работу с кешиной зарплатой. Ну потом сказали, что так не получится.

— Как ваш внук, который остался без папы, живет на 5000 рублей?

— Ну мы помогаем, как можем. На 5000 рублей жить невозможно. Будем дальше стараться, конечно, их не бросим, сделаем все, чтобы у них все было. Будем помогать чем можем.