Семак заявил, что в "Зените" пока не думают о матче за Суперкубок России

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил, что в клубе пока не думают о матче с "Локомотивом"​ за Суперкубок России. Также специалист поделился мнением об Александре Анюкове, который пополнил тренерский штаб.

– Пока мы не думаем об игре с "Локомотивом". Думаем о том, чтобы выполнить задачу, которая стоит перед нами на сборах, и том, чтобы как можно меньше футболистов пропускали занятия из-за травм. Это самое важное на данном этапе, – цитирует Семака пресс-служба "Зенита".

Мы очень рады тому, что Анюков к нам присоединился – он сделал очень много для клуба и, конечно, он должен был остаться в структуре. Клуб сделал то, что должен был. Я хорошо знаю Сашу и надеюсь, что он нам поможет в достижении наших общих задач. Его обязанности мы обозначим в процессе.

Анюков вошел в тренерский штаб "Зенита"