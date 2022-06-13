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Сегодня, 13:56

Семак сообщил о состоянии травмированных футболистов «Зенита»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил о состоянии травмированных футболистов.

«Что касается травмированных, то продолжает восстанавливаться Стас Крицюк — он сейчас на поле. Что касается других травмированных, то все идет по плану. Ждем, когда Слава Караваев начнет довосстанавливаться на футбольном поле. То же самое — Саша Ерохин. Они оба здесь, будут работать по индивидуальным программам, но уже с переходом все-таки на футбольное поле.

Чуть позже ждем Деяна Ловрена, который тоже начал заниматься, начал бегать. Он присоединится к команде чуть позже — 21-го числа будет в нашем распоряжении. Будем смотреть, насколько он полноценно готов, чтобы заниматься в группе», — приводит слова Семака пресс служба «Зенита».

В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом Тинькофф РПЛ. Новый сезон чемпионата России начнется 17 июля 2022 года

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-06-13-sergey-semak-nuzhno-khorosho-rabotat-i-smotret-na-kachestvo-nashey-igry.htm
Сергей Семак
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Динамо – Сочи
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Рубин – Уфа
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Уфа

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Матео Кассьерра

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Ростов

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П
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