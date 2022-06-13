Семак сообщил о состоянии травмированных футболистов «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил о состоянии травмированных футболистов.

«Что касается травмированных, то продолжает восстанавливаться Стас Крицюк — он сейчас на поле. Что касается других травмированных, то все идет по плану. Ждем, когда Слава Караваев начнет довосстанавливаться на футбольном поле. То же самое — Саша Ерохин. Они оба здесь, будут работать по индивидуальным программам, но уже с переходом все-таки на футбольное поле.

Чуть позже ждем Деяна Ловрена, который тоже начал заниматься, начал бегать. Он присоединится к команде чуть позже — 21-го числа будет в нашем распоряжении. Будем смотреть, насколько он полноценно готов, чтобы заниматься в группе», — приводит слова Семака пресс служба «Зенита».

В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом Тинькофф РПЛ. Новый сезон чемпионата России начнется 17 июля 2022 года