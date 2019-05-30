Семак считает нынешнюю позицию Дзюбы идеальной

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил, что нападающий Артем Дзюба идеально освоился на новой позиции на поле в весенней части сезона. Форвард уступил место на острие атаки Сердару Азмуну, а сам опустился глубже.

- Каждый наш футболист нашел свое место на футбольном поле, - цитирует "Фонтанка" Семака. - Я говорил с Бердыевым про Азмуна, и Курбан Бекиевич спрашивал: «Азмун будет играть вместо Артема?». Я отвечал: «Нет, они будут играть вместе». По-хорошему меня удивил Оздоев: он прибавил в уверенности, футбольную наглость, энергетику он передал полузащите. Весеннюю позицию Дзюбы я считаю идеальной для него: именно в подыгрыше. Та же история с Дриусси: он же нападающий второго темпа, который играет на фланге и учится отрабатывать в обороне. Есть вопросы к оборонительным действиям, есть еще вопросы, которые предстоит решить.