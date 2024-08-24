Семак: «Непонятно, почему не удалили Мартинса. Он специально схватил мяч руками»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после домашнего матча 6-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0) прокомментировал неудаление полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса.

«Мне непонятно, почему не удалили Мартинса. Он специально схватил мяч руками — это не желтая карточка. Мы видели письмо Махачкалы. За что дают и не дают. Выводы ЭСК — отельный вид искусства, который можно пересматривать бесконечно», — сказал Семак.

«Зенит» (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Пари НН», красно-белые на своем поле примут «Акрон». Оба матча пройдут 31 августа.