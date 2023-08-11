Семак: «Родригао продолжает восстанавливаться. Возможно, вернется вместе с Мостовым»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 4-го тура РПЛ против «Факела».

— Готовимся в нормальном, рабочем состоянии, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — Мы в основном восстанавливаемся — понятно, что в таком графике сложно работать над чем-то основательным. Мы делаем акцент на восстановление и надеемся, что к «Факелу» подойдем в хорошей форме.

— Есть ли какая-то обновленная информация по поводу травмированных игроков? Когда ждать их возвращения на поле?

— Пока ничего нового. Информация про Андрея Мостового уже появлялась — мы знаем, что восстановление займет около четырех недель. Родригао продолжает восстанавливаться, возможно, он вернется вместе с Андреем — через пару недель начнет заниматься на футбольном поле, а в ближайшей перспективе будет работать в общей группе. По поводу Димы Чистякова ситуация сложная в плане понимания того, когда он будет готов. Возможно, он будет готовиться уже к следующей игре. По крайней мере, мы на это надеемся.

Матч «Зенит» — «Факел» пройдет 13 августа в Петербурге и начнется в 17.30 мск.