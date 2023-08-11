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Сегодня, 13:39

Семак: «Родригао продолжает восстанавливаться. Возможно, вернется вместе с Мостовым»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 4-го тура РПЛ против «Факела».

— Готовимся в нормальном, рабочем состоянии, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — Мы в основном восстанавливаемся — понятно, что в таком графике сложно работать над чем-то основательным. Мы делаем акцент на восстановление и надеемся, что к «Факелу» подойдем в хорошей форме.

— Есть ли какая-то обновленная информация по поводу травмированных игроков? Когда ждать их возвращения на поле?

— Пока ничего нового. Информация про Андрея Мостового уже появлялась — мы знаем, что восстановление займет около четырех недель. Родригао продолжает восстанавливаться, возможно, он вернется вместе с Андреем — через пару недель начнет заниматься на футбольном поле, а в ближайшей перспективе будет работать в общей группе. По поводу Димы Чистякова ситуация сложная в плане понимания того, когда он будет готов. Возможно, он будет готовиться уже к следующей игре. По крайней мере, мы на это надеемся.

Матч «Зенит» — «Факел» пройдет 13 августа в Петербурге и начнется в 17.30 мск.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-08-11-sergey-semak-legko-s-fakelom-nikomu-i-nikogda-ne-budet.htm
Андрей Мостовой
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Урал» — «Спартак»: Галимов сегодня дебютирует в роли ВАР в РПЛ

Семак: «Легко с «Факелом» никому и никогда не будет»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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Урал – Спартак
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12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
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Оренбург – Краснодар
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Ростов – Рубин
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Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
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Оренбург

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Брайан Мансилья

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