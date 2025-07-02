Томаров вошел в тренерский штаб махачкалинского «Динамо»

Сергей Томаров присоединился к тренерскому штабу махачкалинского «Динамо», сообщает клубная пресс-служба.

30 июня Томаров покинул «Урал». 11 июня 2024 года Томаров стал частью тренерского штаба «Урала». В весенней части чемпионата он занимал пост главного тренера.

По итогам прошедшего сезона первой Лиги «Урал» занял четвертое место, но в стыковых матчах за право выступать в РПЛ команда уступила «Ахмату».

43-летний специалист ранее работал в «Факеле», «Кубани» и «Урале».