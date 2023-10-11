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Сегодня, 18:33

Семак рассказал об ожиданиях от товарищеского матча «Зенита» с «Кайратом»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об ожиданиях от предстоящей товарищеской встрече с «Кайратом».

«Конечно, мы постараемся дать больше игрового времени тем, кто играет меньше. Тем, кто чаще выходит на поле, также нужно оставаться в тонусе — естественно, они тоже сыграют какое-то время.

Товарищеский матч — это хорошая возможность быть в игровом тонусе и дать футболистам, которые получают меньше игровой практики, возможность проводить хорошие спарринги", — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» проведет товарищеский матч с «Кайратом» 14 октября в Алма-Ате.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-10-11-sergey-semak-match-s-kayratom-dlya-nas-ocherednaya-khoroshaya-vozmozhnost-sygrat-s-khoroshim-protivn.htm
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Кайрат
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
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Рубин – ЦСКА
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21.10 16:30
Локомотив – Динамо
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Балтика – Краснодар
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22.10 12:00
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Спартак – Пари НН
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Зенит – Кр. Советов
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