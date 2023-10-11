Мендес и Давила прибыли в расположение сборной Чили

Полузащитники ЦСКА Виктор Мендес и Виктор Давила долетели до расположения сборной Чили, сообщает пресс-служба ЦСКА.

13 октября сборная Чили на своем поле сыграет с Перу в квалификации ЧМ-2026. 18 октября чилийцы на выезде встретятся со сборной Венесуэлы.

После двух матчей сборная Чили с 1 очком занимает восьмое место в отборе на чемпионат мира.