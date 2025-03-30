Семак о ничьей «Спартака» с «Ахматом»: «Не думаю, что это повлияло на игру «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не считает, что ничья «Спартака» с «Ахматом» (1:1) повлияла на игру его команды в матче 22-го тура РПЛ против «Рубина» (4:0).

В прошлом туре красно-белые победили «Зенит» (2:1).

«Я не думаю, что это повлияло. Сегодня выиграл «Краснодар», он находится на первом месте. Он имеет наибольшие шансы стать чемпионом. Что касается «Зенита», «Спартака», «Динамо», ЦСКА и «Локомотива» — абсолютно все имеют шансы на то, чтобы выиграть золото — никто их не потерял. Мы стараемся фокусироваться на своей работе. Нам нужно выигрывать, а потом, в конце сезона, уже посмотрим, кто сколько очков потеряет и кто сможет победить. Главное, что мы продолжаем бороться и будем дальше работать для того, чтобы хорошо играть и стараться побеждать», — сказал Семак.

Благодаря победе над «Рубином» «Зенит» опередил «Спартак» в турнирной таблице РПЛ и вышел на второе место с 46 очками. Отставание команды от лидирующего «Краснодара» составляет 3 очка.