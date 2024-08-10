Семак: «У Вендела серьезная травма — колено»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья Вендела, который покинул поле в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0) из-за травмы.
— У Вендела серьезное повреждение. Колено. Насколько серьезное, покажет обследование. Грубовато в том эпизоде сыграли. Будем надеется, что не так много пропустит. Если он не может продолжать играть, то это говорит о серьезности травмы.
Мы прекрасно понимаем сильные стороны «Динамо». Команда сильна на пространстве, в быстрых атаках. Мы оборонялись и ждали возможность для своих атак. Было много моментов, где мы могли одной передачей вывести игрока в голевую позицию. Такая трудовая победа является плюсом.
— Не показалось ли , что за фол на Венделе могли показать красную карточку?
— Комментировать судейство не буду. Сыграл, безусловно, грубо. Проблема была в том, что нога Вендела находилась в опорном положении. В прошлом сезоне были вопросы к судейству. В этом тоже много вопросов. Махачакала пострадала. Смотрели сегодня момент, опять не поставили у них пенальти. Здесь тоже непонятно решение с пенальти, — сказал Семак.
«Зенит» продлил серию матчей в РПЛ без пропущенных мячей до четырех. После этого матча команда Сергея Семака с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Динамо» с 9 очками — на второй строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
8
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
9
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
10
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
11
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
12
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
13
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|1 : 0
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|1 : 1
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|2 : 0
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|1 : 0
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|2 : 2
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0