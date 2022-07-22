Семак рассказал о состоянии Кузяева и Чистякова после победы «Зенита» над «Крыльями»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:0), а также рассказал о состоянии Далера Кузяева и Дмитрия Чистякова.

— Неплохая игра. Удачно начали, активно. Повели в счете, сохраняли давление. Сыграли хороший матч.

— Вы уже сказали, что у Кузяева серьезная травма. А что конкретно? Подозрение на какую травму у него? И надолго ли выбыл Чистяков?

— Два-три дня — и Чистяков присоединится к работе с командой. У Далера ситуация посерьезнее. Завтра будет обследование, но предположение медицинского штаба — повреждение боковкой связки коленного сустава. Насколько серьезно — посмотрим.