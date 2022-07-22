Экс-футболист «Зенита» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу сине-бело-голубых над «Крыльями Советов» (3:0) в рамках 2-го тура РПЛ.

«Я говорил до матча, что все в этой игре зависит от «Зенита». «Крылья Советов», конечно, могут, но все зависит от «Зенита». Так и произошло. Это команды немного разного уровня. «Зенит» после потери очков с «Химками» играет первый домашний матч на своем стадионе. Это двойная мотивация для них, они не собирались откладывать дело в долгий ящик. Играть вальяжно 15-20 минут, как они позволили себе это в игре с «Химками», они тоже не собирались. Не скажу, что на максимальных, но на достаточно хороших скоростях провели первый тайм, сделали необходимый задел, а потом играли спокойно», — сказал Широков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Счет в матче был открыт на 5-й минуте встречи Андреем Мостовым, спустя 7 минут Далер Кузяев удвоил преимущество, реализовав пенальти. На 31-й минуте Мостовой оформил дубль.