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30 июля, 23:55

Семак: «Хотелось бы, чтобы в «Зените» был форвард, который хорошо играет на втором этаже»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о необходимости большого нападающего в составе команды.

«По вопросу высокого форварда: Изидор — игрок немножко другого плана. Это разные позиции. Для нас важно, конечно, чтобы у нас был игрок, который мог бы выигрывать единоборства, хорошо играть вверху, потому что при десяти человек в штрафной площади достаточно сложно вскрывать оборону. Конечно, хотелось бы, чтобы был форвард, который хорошо играет на втором этаже. Точно бы не помешал. Получится-не получится — здесь уже сложно сказать», — сказал Семак.

Ранее сообщалось, что форвард «Спартака» Александр Соболев близок к переходу в петербургский клуб.

27-летний Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности россиянин провел за клуб 140 матчей, в которых забил 58 мячей и отдал 32 голевые передачи.

Сергей Семак
ФК Зенит
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3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
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 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
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 Факел 2 0 0 2 1-5 0
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 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
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