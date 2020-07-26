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Семак рассказал о целях «Зенита» на сезон и задачах на трансферном рынке

10:56
Сергей Семак. Фото "Зенит-ТВ"
Сергей Семак. Фото "Зенит-ТВ"
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу целей клуба на следующий сезон. По словам специалиста, сине-бело-голубые постараются повторить успех в чемпионате и Кубке страны. Также он отметил, что команда учтет изменения в лимите на легионеров. С сезона-2020/21 клубы смогут выпускать на поле любое количество иностранцев, но в заявке их может быть не больше восьми.

— У целой группы игроков заканчиваются контракты, меняется лимит со следующего сезона, — сказал Семак в интервью клубной пресс-службе. — Это вынуждает нас действовать на трансферном рынке определенным образом. Цели — сохранить титул, постараться бороться за первое место, сохранить Кубок, взять Суперкубок, постараться играть везде на победу. Насколько получится — узнаем. Это футбол, где бывает все.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/video/48386/

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