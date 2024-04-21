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Сегодня, 19:19

Семак прокомментировал трудности «Зенита» в матчах с командами из нижней части таблицы

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о трудностях, которые команда испытывает против соперников из нижней части таблицы РПЛ.

В 25-м туре «Зенит» на своем поле обыграл «Оренбург» (1:0).

—Почему «Зениту» так трудно даются матчи против команд из нижней части таблицы? С «Балтикой» было очень трудно, но было много моментов, которые не удалось реализовать. Сегодня похожий случай с «Оренбургом». Очень много сил отняла игра со «Спартаком» в среду? Или просто что-то еще мешает?

— Конечно, эмоциональная составляющая не может находиться всегда на высоком уровне. Ребята выплескивают много сил и энергии в матчах и с «Краснодаром», и со «Спартаком». Сегодня, думаю, игра была качественной с первой до последней минуты. Много моментов. Сегодня она разделилась на два тайма: один был качественным, а второй получился не таким, как нам хотелось бы. Это касается и качества нашей игры, и количества грубых ошибок. Но что делать, будем работать. Не всегда получается играть так, как нам хотелось бы. Эмоциональное состояние и какая-то внутренняя самоуспокоенность после первого тайма помешала на протяжении всего матча играть так, как мы того хотим.

— Премиальные за победы над «Спартаком» и «Оренбургом» одинаковые?

— Премиальные нужно заработать и заслужить. А заслужим мы, когда выполним свою задачу или все задачи, которые перед нами стоят, — сказал Семак.

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара», занимающего второе место, снова увеличился до 4-х очков.

«Оренбург» (26) остается 12-м в турнирной таблице.

В следующем матче команда Сергея Семака на своем поле примет «Рубин» в перенесенном 21-м туре РПЛ. Игра пройдет 24 апреля. «Оренбург» в этот же день дома сыграет с «Динамо».

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Оренбург
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 1 : 4
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
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21.04 18:15
Сочи – Урал
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