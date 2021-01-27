Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча против «Урала» (3:2) в интервью официальному сайту клуба оценил молодых футболистов команды. По его словам, надо дождаться тестирования, чтобы решить, кто из них останется на второй сбор.

— Можете оценить молодых футболистов по этому сбору, по их работе и по товарищеским матчам?

— Могу! Кто-то лучше готов, кто-то — чуть хуже. Молодым ребятам, которые приехали из молодежной команды и «Зенита"-2, сложно. Конечно, здесь большая разница в интенсивности тренировок, в функциональном состоянии игроков. Футболисты основы привыкли работать в таком режиме, знают, что такое сборы, а молодым игрокам гораздо сложнее, и состояние переутомления мешает им играть более раскованно и целостно. При этом есть и положительные моменты — кто-то нас приятно удивил, кто-то не удивил. Нужно работать, мы будем думать. Получили хорошую пищу для размышлений — будем думать вместе с нашим руководством и с Андреем Аршавиным. Будем обсуждать с тренерами молодежной команды и «Зенита"-2, как поступить лучше для наших молодых игроков.

— То есть, еще непонятно, кто из них останется на второй сбор?

— Мы ждем результатов тестирования, которое мы сегодня провели. Если у нас не будет форс-мажоров, то понятно. Может быть, позовем кого-то еще из «Зенита"-2, потому что сейчас у нас ровно двадцать полевых игроков, которые могут принять участие в матчах. На вторых сборах мы снова будем играть двумя составами и, возможно, кого-то позовем или сделаем небольшую рокировку.