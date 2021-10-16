Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ.

«Очень яркая и эмоциональная победа. Можно сказать, ради таких мгновений и существует футбол, — сказал Аджоев в интервью «СЭ». — Конечно, было непросто в игре против лидера, действующего чемпиона, который к тому же потерпел поражение в предыдущем туре. Но «Арсенал» показал свои лучшие качества, стремление к победе и умение добиваться результата. Благодарен всем футболистам, тренерам, болельщикам, которые поддерживали сегодня нашу команду.

Мы набрали важнейшие три очка, но самое главное это психология, те эмоции, которые так были нужны команде. Лучшего подарка к своему юбилею (18 октября Гураму Аджоеву исполняется 60 лет. — Прим. «СЭ») представить сложно. После игры зашел в раздевалку и сказал слова благодарности всей команде за этот великолепный подарок, за то настроение, которое мы получили.

Гол Кингса Кангвы? Он не первый сезон в команде, его потенциал и возможности нам хорошо известны, поэтому ничего удивительного в этом голе нет. Он заслужил его своей работой на тренировках. Вообще, сыграл сегодня очень полезно. Но выделять кого-то сейчас было бы неправильно. Выиграли именно потому, что были командой и бились до последних минут. Поэтому и одержали победу.