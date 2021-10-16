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Аджоев — о победе «Арсенала» над «Зенитом»: «Лучшего подарка к юбилею представить сложно»

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев остался доволен победой над «Зенитом»
16:44
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Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ.

«Очень яркая и эмоциональная победа. Можно сказать, ради таких мгновений и существует футбол, — сказал Аджоев в интервью «СЭ». — Конечно, было непросто в игре против лидера, действующего чемпиона, который к тому же потерпел поражение в предыдущем туре. Но «Арсенал» показал свои лучшие качества, стремление к победе и умение добиваться результата. Благодарен всем футболистам, тренерам, болельщикам, которые поддерживали сегодня нашу команду.

Мы набрали важнейшие три очка, но самое главное это психология, те эмоции, которые так были нужны команде. Лучшего подарка к своему юбилею (18 октября Гураму Аджоеву исполняется 60 лет. — Прим. «СЭ») представить сложно. После игры зашел в раздевалку и сказал слова благодарности всей команде за этот великолепный подарок, за то настроение, которое мы получили.

Гол Кингса Кангвы? Он не первый сезон в команде, его потенциал и возможности нам хорошо известны, поэтому ничего удивительного в этом голе нет. Он заслужил его своей работой на тренировках. Вообще, сыграл сегодня очень полезно. Но выделять кого-то сейчас было бы неправильно. Выиграли именно потому, что были командой и бились до последних минут. Поэтому и одержали победу.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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24%

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18%

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Александр Бобров все материалы автора

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