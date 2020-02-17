Семак похвалил Малкома за первый забитый гол в составе «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что нападающий Малком, забивший первый гол за команду в товарищеской встрече с «Кайратом» (3:1), в следующей игре должен провести на поле все 90 минут.

— Здорово отобрали мяч, убежали в быструю атаку, — цитирует официальный сайт «Зенита» Семака. — И Артем сделал хорошую передачу, и Малком хорошо исполнил. Получился красивый гол.

Сможет ли он в следующий провести все 90 минут на поле? Постараемся, если не будет форс-мажора, то в следующем матче он сыграет 90 минут. С нашими докторами и реабилитологами обсуждали этот вопрос. В принципе, он нормально готов, но мы страхуемся, чтобы не было переутомления.

Малком получил повреждение в матче 5-го тура чемпионата России против «Динамо» (2:0). 10 октября форвард перенес операцию. В текущем сезоне нападающий провел два матча за «Зенит» и не отметился результативными действиями. Футболист перешел в российский клуб из «Барселоны» в августе за 40 миллионов евро.