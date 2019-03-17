Семак по-прежнему не может победить "Спартак"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в пятый раз в тренерской карьере встретился со "Спартаком" и вновь не сумел одержать победу.
В четырех предыдущих матчах его "Уфа" и "Зенит" дважды уступили по 1:3 и добились двух нулевых ничьих.
Матчи команд Сергея Семака против "Спартака"
|
Дата
|
Команда
|
Тренер "Спартака"
|
Город
|
Счет
|
09.04.2017
|
Уфа
|
Массимо Каррера
|
Уфа
|
1:3
|
23.07.2017
|
Уфа
|
Массимо Каррера
|
Уфа
|
0:0
|
05.11.2017
|
Уфа
|
Массимо Каррера
|
Москва
|
1:3
|
02.09.2018
|
Зенит
|
Массимо Каррера
|
Санкт-Петербург
|
0:0
|
17.03.2019
|
Зенит
|
Олег Кононов
|
Москва
|
1:1
+0=3-2, мячи 3-7.
При этом 43-летний специалист продлил успешную серию в противостоянии с Олегом Кононовым. К двум победам над "Ахматом" и "Арсеналом" Семак добавил ничью со "Спартаком"
Матчи команд Сергея Семака против команд Олега Кононова
|
Дата
|
Команда Семака
|
Команда Кононова
|
Город
|
Счет
|
05.08.2017
|
Уфа
|
Ахмат
|
Уфа
|
3:2
|
04.08.2018
|
Зенит
|
Арсенал
|
Санкт-Петербург
|
1:0
|
17.03.2019
|
Зенит
|
Спартак
|
Москва
|
1:1
+2=1-0, мячи 5-3.
В то же время Кононов так же не сумел переломить неприятную тенденцию в противостоянии с "Зенитом". Его команды победили сине-бело-голубых только в одном матче из восьми, потерпев три крупных неудачи.
Матчи команд Олега Кононова против "Зенита"
|
Дата
|
Команда
|
Тренер "Зенита"
|
Город
|
Счет
|
12.04.2014
|
Краснодар
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Санкт-Петербург
|
1:4
|
18.10.2014
|
Краснодар
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Краснодар
|
2:2
|
06.12.2014
|
Краснодар
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Санкт-Петербург
|
0:4
|
15.08.2015
|
Краснодар
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Санкт-Петербург
|
2:0
|
05.03.2016
|
Краснодар
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Краснодар
|
0:0
|
13.08.2017
|
Ахмат
|
Роберто Манчини
|
Санкт-Петербург
|
0:4
|
04.08.2018
|
Арсенал
|
Сергей Семак
|
Санкт-Петербург
|
0:1
|
17.03.2019
|
Спартак
|
Сергей Семак
|
Москва
|
1:1
+1=3-4, мячи 6-16.
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