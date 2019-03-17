22:58 | Футбол — РПЛ

Семак по-прежнему не может победить "Спартак"

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в пятый раз в тренерской карьере встретился со "Спартаком" и вновь не сумел одержать победу.

В четырех предыдущих матчах его "Уфа" и "Зенит" дважды уступили по 1:3 и добились двух нулевых ничьих.

Матчи команд Сергея Семака против "Спартака"

Дата

Команда

Тренер "Спартака"

Город

Счет

09.04.2017

Уфа

Массимо Каррера

Уфа

1:3

23.07.2017

Уфа

Массимо Каррера

Уфа

0:0

05.11.2017

Уфа

Массимо Каррера

Москва

1:3

02.09.2018

Зенит

Массимо Каррера

Санкт-Петербург

0:0

17.03.2019

Зенит

Олег Кононов

Москва

1:1

+0=3-2, мячи 3-7.

При этом 43-летний специалист продлил успешную серию в противостоянии с Олегом Кононовым. К двум победам над "Ахматом" и "Арсеналом" Семак добавил ничью со "Спартаком"

Матчи команд Сергея Семака против команд Олега Кононова

Дата

Команда Семака

Команда Кононова

Город

Счет

05.08.2017

Уфа

Ахмат

Уфа

3:2

04.08.2018

Зенит

Арсенал

Санкт-Петербург

1:0

17.03.2019

Зенит

Спартак

Москва

1:1

+2=1-0, мячи 5-3.

В то же время Кононов так же не сумел переломить неприятную тенденцию в противостоянии с "Зенитом". Его команды победили сине-бело-голубых только в одном матче из восьми, потерпев три крупных неудачи.

Матчи команд Олега Кононова против "Зенита"

Дата

Команда

Тренер "Зенита"

Город

Счет

12.04.2014

Краснодар

Андре Виллаш-Боаш

Санкт-Петербург

1:4

18.10.2014

Краснодар

Андре Виллаш-Боаш

Краснодар

2:2

06.12.2014

Краснодар

Андре Виллаш-Боаш

Санкт-Петербург

0:4

15.08.2015

Краснодар

Андре Виллаш-Боаш

Санкт-Петербург

2:0

05.03.2016

Краснодар

Андре Виллаш-Боаш

Краснодар

0:0

13.08.2017

Ахмат

Роберто Манчини

Санкт-Петербург

0:4

04.08.2018

Арсенал

Сергей Семак

Санкт-Петербург

0:1

17.03.2019

Спартак

Сергей Семак

Москва

1:1

+1=3-4, мячи 6-16.

Спартак – Зенит

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