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Сегодня, 19:58

В «Химках» остались довольны качеством игры команды в матче против «Зенита»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в рамках 28-го тура Тинькофф РПЛ.

«Остались довольны качеством игры. Проиграли чемпиону в один мяч. Хотели, конечно, получить очки. Будем сражаться за очки в «Ростове». Повлияло ли отсутствие Юрана на команду? Он всегда присутствует с командой, даже когда его нет на тренерском мостике. Отсутствие дало о себе знать. Мы понимаем, что это чемпион. Здесь рассчитывать на что-то запредельное не могли. Наверное, хотели сыграть вничью. Это был бы более приемлемый результат для нас», — сказал Терюшков «СЭ».

«Зенит» набрал 61 очко в 27 встречах и досрочно стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (29) — на 12-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (52) и «Сочи» (49).

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ЦСКА 0
Сочи 1
2-й тайм

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

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40%

1.74
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Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
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Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
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ФК Зенит
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
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7.05 16:30
Зенит – Химки
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Н. Новгород – Ахмат
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