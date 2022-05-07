В «Химках» остались довольны качеством игры команды в матче против «Зенита»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в рамках 28-го тура Тинькофф РПЛ.

«Остались довольны качеством игры. Проиграли чемпиону в один мяч. Хотели, конечно, получить очки. Будем сражаться за очки в «Ростове». Повлияло ли отсутствие Юрана на команду? Он всегда присутствует с командой, даже когда его нет на тренерском мостике. Отсутствие дало о себе знать. Мы понимаем, что это чемпион. Здесь рассчитывать на что-то запредельное не могли. Наверное, хотели сыграть вничью. Это был бы более приемлемый результат для нас», — сказал Терюшков «СЭ».

«Зенит» набрал 61 очко в 27 встречах и досрочно стал чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (29) — на 12-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (52) и «Сочи» (49).