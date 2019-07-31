Семак отметил человеческие качества Самедова

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил человеческие качества бывшего полузащитника сборной России Александр Самедова, который объявил о завершении карьеры.

"Думаю, Саша провел прекрасную футбольную карьеру, – цитирует Семака ТАСС. – Он очень многого добился, при этом всегда оставаясь очень добрым и скромным человеком, что не менее важно, учитывая его спортивные успехи.

Болельщики любят его за понимание футбола, тонкость мысли, нестандартные решения. Такие игроки всегда вызывают симпатию у болельщиков. Думаю, этим этапом своей жизни, карьерой в качестве игрока он может гордиться! Думаю, дальнейшая его жизнь, с чем бы она ни была связана, пройдет также ярко, эмоционально и принесет ему радость и удовольствие в том деле, которое он выберет".