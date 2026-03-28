Караваев — о матче с «Кайратом»: «Приятно сыграть больше 60 минут. Считаю, что готов на 90»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал победу в товарищеском матче над «Кайратом» (2:0).

30-летний защитник вышел в стартовом составе команды и был заменен на 83-й минуте.

— Второй матч после возвращения к тренировкам, при Вираже. Какие эмоции?

— Приятно, конечно. Этот матч (с «Кайратом») товарищеский, но все равно приятно сыграть уже больше, чем 60 минут. Считаю, что физически готов на 90 минут. Работаю, — сказал Караваев.

«Зенит» после 22 туров с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

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