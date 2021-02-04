Семак рассказал о восстановлении Дзюбы и Ракицкого

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о восстановлении защитника клуба Ярослава Ракицкого и нападающего питерской команды Артема Дзюбы. Оба футболиста вышли на поле по ходу второго тайма в контрольном матче против «Арарата-Армении» (4:0) 4 февраля.

«Думаю, в следующем матче они сыграют уже по 45 минут, мы посмотрим за ними. Сейчас мы занимаемся тестированием, анализом их состояния. Дальше будем смотреть по ситуации, надеемся, скоро они будут готовы сыграть весь матч», — сказал Семак в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

32-летний Дзюба пропустил первую часть сборов из-за коронавируса, у 31-летнего Ракицкого было небольшое повреждение.