Семак — об игре с «Краснодаром»: «Важный матч с точки зрения расстановки сил на данный момент»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч 9-го тура РПЛ против «Краснодара»

«Естественно, мы все видим турнирную таблицу, понимаем, что «Краснодар» опережает нас на сегодняшний день на шесть очков. И, конечно, для нас важный матч с точки зрения турнира и расстановки сил на данный момент. По поводу чемпионства... Я думаю, игр еще очень-очень много. Он, конечно, может быть таковым, но может и не быть. Здесь, конечно, сложно сказать. Даже трети чемпионата не прошло. Но на нынешний момент, учитывая положение клуба в турнирной таблице, конечно, для нас матч очень важен для того, чтобы оставаться ближе к тем командам, которые выше нас сегодня», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Петербургский клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками, «быки» с 19 очками — на 1-й строчке.

Матч между командами состоится 21 сентбря и начнется в 19.30 по московскому времени.