В «Вильярреале» опровергли новость об интересе к Умярову

Директор «Вильярреала» по профессиональному футболу Мигель Анхель Тена опроверг «СЭ» информацию об интересе к полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову.

Ранее об этом сообщило издание Metaratings.

«Данная информация не соответствует действительности. Мы не интересуемся Умяровым», — сказал Тена «СЭ».

Умяров в этом сезоне провел за «Спартак» 10 матчей и отдал 1 голевую передачу. Контракт 25-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.